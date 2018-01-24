В Давосе противники визита Трампа прорвали кордон безопасности

В швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, противники визита президента США Дональда Трампа в ходе протестной акции прорвали полицейский кордон безопасности.

Как сообщает Reuters, около 20 демонстрантов сумели пробиться к конгресс-центру Давоса, откуда их мирно вывела полиция. Протестующие несли плакаты и скандировали лозунг «Уничтожь ВЭФ».

Читайте такжеПорошенко встретится с Трампом в Давосе - КлимкинОтмечается, что организаторы протестных акций против проведения ВЭФ в Швейцарии – левые силы. Они призвали людей выйти на улицы под лозунгами «Трампа не ждут» и «Громи ВЭФ».

Президент США Дональд Трамп должен будет выступить на форуме в Давосе в пятницу. Безопасность проведения форума обеспечивают четыре тысячи швейцарских военнослужащих и тысяча полицейских. Над Давосом также ввели бесполетную зону.

Напомним, 23 января в швейцарском Давосе начался 48-й Всемирный экономический форум. В этом году он открылся речью индийского премьер-министра Нарендры Моди.

Всего участие в форуме под девизом "За общее будущее в расшатанном мире" должны принять более трех тысяч политиков, бизнесменов и представителей общественного сектора.

Среди них немецкий канцлер Ангела Меркель, французский президент Эммануэль Макрон и его американский коллега Дональд Трамп, который выступит с заключительной речью. В саммите примет участие также и украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко.

Всемирный экономический форум был основан в 1971 году равенсбурзьким профессором Клаусом Швабом. Ученый поставил себе целью "улучшить состояние мира". Впрочем, организацию часто критикуют за то, что ежегодная встреча финансовой и экономической элиты только усиливает социальное напряжение в мире.