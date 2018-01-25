Администрация Трампа предлагает прекратить финансирование МКС к 2025 году - СМИ

18:24, 25 января 2018
Мир
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Даже намерение администрации Трампа прекратить участвовать в финансировании МКС может послужить сигналом для остальных партнеров.

Представители NASA никак не прокомментировали эту информацию / фото nasa.gov

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает прекратить финансирование Международной космической станции по линии NASA к 2025 году.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на данные из проекта бюджета, с которыми ознакомилось издание. Данное положение включено в проект, который предполагается огласить 12 февраля. Однако два источника заверили, что это положение будет сохранено.

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Издание отмечает, что даже намерение администрации Трампа прекратить участвовать в финансировании МКС может послужить сигналом для остальных партнеров об отсутствии у США желания США продолжения программы.

Представители  NASA никак не прокомментировали данную информацию.

Ранее сообщалось, что в США успешно завершили начальные испытания ядерного реактора для Марса

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