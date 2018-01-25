Американский авианосец впервые после войны зайдет в порт Вьетнама

Американский авианосец впервые после Вьетнамской войны зайдет во вьетнамский порт, сообщило министерство обороны в Ханое.

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Объявление было сделано во время двухдневного визита в Ханой министра обороны США Джима Мэттиса, в ходе которого, как предполагают, стороны говорили о своей общей озабоченности по поводу Китая.

Министерство обороны Вьетнама сообщило, что визит авианосца в порт Дананг запланирован на март.