Американский авианосец впервые после войны зайдет в порт Вьетнама

15:04, 25 января 2018
Мир
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Ханой объявил об этом во время визита во Вьетнам министра обороны США Джима Мэттиса.

Джеймс Мэттис / REUTERS

Американский авианосец впервые после Вьетнамской войны зайдет во вьетнамский порт, сообщило министерство обороны в Ханое.

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Объявление было сделано во время двухдневного визита в Ханой министра обороны США Джима Мэттиса, в ходе которого, как предполагают, стороны говорили о своей общей озабоченности по поводу Китая.

Министерство обороны Вьетнама сообщило, что визит авианосца в порт Дананг запланирован на март.

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