США не добиваются раскола Сирии - министр обороны Мэттис
Министр обороны США заявил, что демаркационная линия не будет использоваться Вашингтоном для раздела Сирии.
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США не имеют намерений расчленить Сирию, используя демаркационную линию, которая отделяет друг от друга зоны действия вооружённых сил России и США.
Об этом он сообщил журналистам, передает Reuters.
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Комментируя ситуацию с действиями США на территории Сирии, американский министр отметил, что задача борьбы с ИГ не снята, поскольку они, выбитые из города Ракки, переместились в среднюю часть долины реки Евфрат. Здесь проходит линия деконфликтации с российскими военными.
«Мы понимаем, что по реке проходит линия деконфликтации», - сказал Мэттис.
По его словам, эта линия не будет использоваться Вашингтоном для раздела Сирии - то есть для разграничения зон действия США и России.
«У нас есть демаркационная линия - так обстоят дела», - сказал Мэттис.
Тем не менее расчленения Сирии по этой линии не планируется, подчеркнул он.