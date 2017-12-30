США не добиваются раскола Сирии - министр обороны Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США не имеют намерений расчленить Сирию, используя демаркационную линию, которая отделяет друг от друга зоны действия вооружённых сил России и США.

Об этом он сообщил журналистам, передает Reuters.

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Комментируя ситуацию с действиями США на территории Сирии, американский министр отметил, что задача борьбы с ИГ не снята, поскольку они, выбитые из города Ракки, переместились в среднюю часть долины реки Евфрат. Здесь проходит линия деконфликтации с российскими военными.

«Мы понимаем, что по реке проходит линия деконфликтации», - сказал Мэттис.

По его словам, эта линия не будет использоваться Вашингтоном для раздела Сирии - то есть для разграничения зон действия США и России.

«У нас есть демаркационная линия - так обстоят дела», - сказал Мэттис.

Тем не менее расчленения Сирии по этой линии не планируется, подчеркнул он.