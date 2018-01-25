Пример гостеприимства: жители итальянской деревни потребовали оставить им мигрантов

Жители деревни Рипаботтони в Южной Италии протестовали против закрытия местного пункта размещения беженцев.

Как сообщает CNN, более 150 человек из 504 проживающих в деревне подписали петицию с призывом не закрывать учреждение, в то время как другие провели демонстрацию с целью не допустить этого.

Это произошло на фоне усиления анти-мигрантских настроений на остальной территории страны.

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Население Рипаботтони считает 32 беженца, прибывших в 2016 году, неотъемлемой частью своей небольшой общины. Они вместе играли в футбол, пели в церковном хоре и принимали участия в местных праздниках.

Тем не менее, несмотря на усилия общественности, власти 11 января постановили закрыть мигрантский центр, а проживающих в нем беженцев распределить по другим учреждениям региона.

В октябре сообщалось, что в Средиземном море у побережья Италии спасли около 600 беженцев.