В Средиземном море зафиксирован первый в этом году случай гибели мигрантов

По меньшей мере восемь мигрантов утонули в субботу, 8 января, у побережья Ливии при попытке пересечь Средиземное море, еще десятки людей считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщила итальянская береговая охрана, которая также отметила, что 84 человека удалось спасти, информирует DW.

Представитель ливийских военно-морских сил предположил, что утонули по меньшей мере 25 человек. В интервью агентству AP он отметил, что на резиновой лодке находилось более 100 мигрантов. Причиной аварии стали, вероятно, плохие погодные условия. Лодка потерпела катастрофу в международных водах, а в ВМС Ливии не было ресурсов, чтобы прийти на спасение.

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По данным неправительственной спасательной организации Sea-Watch, число погибших также составляет не менее 25 человек.

Эта авария стала первым в 2018 году случаем гибели мигрантов в Средиземном море, сообщили в испанской неправительственной спасательной организации Proactiva Open Arms. Там отметили, что мигранты находились в воде несколько часов, прежде чем были спасены.