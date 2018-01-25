Макрон призвал в Давосе к более справедливой глобализации

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 24 января, призвал Европу - учитывая кризис глобализации - использовать 2018 год для "перезагрузки".

Речь идет о том, чтобы разработать рассчитанную на 10 лет стратегию для усиления позиции Евросоюза на мировой арене, сообщает DW.

"Если мы хотим избежать фрагментации мира, мы нуждаемся в более сильной Европе. Это крайне важно", - отметил Макрон.

Французский президент выступил за то, чтобы глобализация была организована более справедливым образом. "Если я не верну смысл глобализации, если я не смогу сказать людям, что она хорошая для них, то через пять, 10, 15 лет победят националисты, экстремисты", - предупредил Макрон.

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В то же время, по его словам, Европа должна играть более сильную роль в противовес США и Китаю. Среди тем, которые следует разрабатывать, он назвал миграционную политику, энергетику, оборону и инвестиции. При этом французский президент поддержал концепцию "Европы разных скоростей", согласно которой, если какие-либо из партнеров захотят продвигаться вперед, им не следует в этом мешать.

Ранее в этот день во время выступления в Давосе канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала страны Евросоюза к более тесному сотрудничеству во внешней политике, а также настояла на необходимости большей согласованности внутри ЕС, учитывая жесткую международную конкуренцию.