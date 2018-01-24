В Польше задержали пятерых человек, которые праздновали в лесу день рождения Гитлера

В Польше за два дня задержали пять человек, которые принимали участие в праздновании 128-й годовщины со дня рождения Адольфа Гитлера. Задержанным предъявили обвинения в пропаганде нацистского строя.

Как передает Европейская правда, мужчин задержали в рамках дела о публичном прославлении нацизма, которую открыла прокуратура. Делом также заинтересовалось Агентство внутренней безопасности Польши, которое собирается проверить польские националистические организации.

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Накануне по этому делу были задержаны трое мужчин. По данным следователей, задержанные являются организаторами празднования 128-й годовщины со дня рождения Адольфа Гитлера, которое проходило в лесу в Водзиславе-Слёнском.

У одного из задержанных нашли оружие и боеприпасы. Также во время проведенных обысков в квартирах подозреваемых обнаружены "предметы, в частности, обмундирование и другие вещи, которые содержат материалы, пропагандирующие нацистский строй".

Толчком к действиям правоохранителей стало журналистское расследование канала TVN24, которое касается деятельности отдельных националистических группировок Польши. На записях скрытой камерой видно, в частности, как националисты в мундирах вермахта провозглашают тосты "За Адольфа Гитлера и нашу отчизну, любимую Польшу", "алтарь" с Гитлером, а также угощение тортом с мотивами флага Третьего рейха.

Как сообщал УНИАН, ранее суд наказал трех поляков за надругательство над флагом Украины.