Вышел новый промо-ролик премии "Оскар-2018" (видео)

Представлен новый промо-ролик премии "Оскар-2018" с ведущим церемонии Джимми Киммелом. Видео опубликовано на YouTube-канале ABC.

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В ролике можно увидеть, как ведущему снится кошмар о прошлогодней церемонии, когда он по ошибке объявил главным лауреатом "Оскара" фильм "Ла-Ла Ленд" вместо "Лунного света".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 23 января Американская академия кинематографических наук и искусств объявила номинантов на премию "Оскар".

"Оскар" в этом году будет юбилейным: церемония вручения наград пройдет уже в 90-й раз. Торжественное мероприятие состоится уже 4 марта, и, по традиции, пройдет в кинотеатре "Долби".

"Форма воды" Гильермо дель Торо, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Темные времена" Джо Райта — в числе фаворитов.