"Смешной, но правдивый": режиссер "Смерти Сталина" отреагировал на запрет фильма в РФ

Режиссер фильма "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи все еще надеется добиться разрешения на прокат картины в российских кинотеатрах.

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Об этом он заявил в комментарии The Guardian.

"Все россияне, которым мы показывали фильм до этого времени, включая российских журналистов, сказали, что им понравился фильм и они его оценили. Они говорят две вещи: это смешно, но это правда", — отметил Иануччи.

Как сообщал УНИАН, министерство культуры РФ приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина". Основанием для отзыва стал подпункт "д" пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных правительством РФ. Он гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае "выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".