Одиозный президент Филиппин разрешил военным застрелить его, если он задержится на посту

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил военным и полиции застрелить его, если он задержится на своем посту дольше положенного ему срока.

Об этом Дутерте сказал во время посещения военной базы, передает lb.ua со ссылкой на The Daily Telegraph.

"Если я останусь на посту дольше срока и захочу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу", - сказал он и добавил, что военные не должны позволять кому-либо манипулировать и изменять Конституцию.

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"Ваша задача - защищать Конституцию и граждан. Помните, это ваш священный долг", - добавил он.

Ранее сторонники президента в палате представителей Конгресса Филиппин выступили за созыв конституционного собрания и переход к федеративному устройству государства. Они планировали принять новую Конституцию, в результате чего парламентские выборы перенесут с 2019 года. Кроме того, будет пересмотрен срок службы депутатов и других чиновников.

Как отмечает The Daily Telegraph, новая Конституция может позволить президенту оставаться на своем посту после 2022 года.

Оппоненты Дутерте обвинили его в попытке продлить свои полномочия после срока. По их мнению, изменения в Конституции могут привести к установлению диктатуры в стране, как это было при президенте Фердинанде Маркосе, возглавлявшем страну в 1965-1986 годах.