Одиозный президент Филиппин пригрозил сбрасывать коррупционеров с вертолета

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Philippine Star.

«Если вы коррумпированы, я подниму вас на вертолете и сброшу вниз на полпути в Манилу. Я делал это раньше, почему я не могу сделать этого сейчас?» - сказал он, выступая после посещения пострадавших от тайфуна районов провинции.

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Издание отмечает, что Дутерте поручил увеличить финансирование для устранения последствий стихийного бедствия в стране.

Филиппинский президент также добавил, что борьба с коррупцией наравне с антинаркотической кампанией будут оставаться приоритетными задачами его шестилетнего срока.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн обратился к властям Филиппин с призывом начать расследование заявлений президента страны Родриго Дутерте, который ранее сообщал о совершенных им в прошлом убийствах.