Сотни тысяч греков в Салониках требовали от Македонии изменить название (видео)
11:17, 22 января 2018Мир
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В Скопье готовы пойти на уступки и изменить название страны, но, если эту идею поддержат граждане на референдуме.
Греки считают, что Македония украла название у одного из регионов страны / Скриншот видео ТСН
Сотни тысяч греков в Салониках вышли на протест с одним лишь требованием, чтобы государство Македония изменила свое название.
Как говорится в сюжете ТСН, спор за имя продолжается уже четверть века. Афины считают, что бывшая Югославская республика якобы украла одноименное название греческого региона и еще и пытается присвоить историю. Соседи вроде бы претендуют на территорию Древней Македонии, хотя большая часть античного государства была в границах современной Греции.
В Скопье готовы пойти на уступки и изменить название страны, но, если эту идею поддержат граждане на референдуме. Впрочем, о каких-либо сроках пока не говорят.
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