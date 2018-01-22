Сотни тысяч греков в Салониках требовали от Македонии изменить название (видео)

Сотни тысяч греков в Салониках вышли на протест с одним лишь требованием, чтобы государство Македония изменила свое название.

Как говорится в сюжете ТСН, спор за имя продолжается уже четверть века. Афины считают, что бывшая Югославская республика якобы украла одноименное название греческого региона и еще и пытается присвоить историю. Соседи вроде бы претендуют на территорию Древней Македонии, хотя большая часть античного государства была в границах современной Греции.

В Скопье готовы пойти на уступки и изменить название страны, но, если эту идею поддержат граждане на референдуме. Впрочем, о каких-либо сроках пока не говорят.