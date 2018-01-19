"Новое дно искал?": Путин на Крещение окунулся в прорубь (фото, видео)

Президент России Владимир Путин отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь.

"По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

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Также Путин принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере. Песков рассказал, что президент РФ уже на протяжении многих лет окунается в прорубь.

"Долго воду подогревали?", "Ну, прям ихтиандр", "Новое дно искал?", "Жаль, что на Селигере не водятся акулы и пираньи", "Он то хоть вынырнул, или уже начинаются праздники?" - спрашивают в комментариях под новостью.