В Китае водитель автобуса чудом спас пассажиров от обвала камней (видео)
20:25, 18 января 2018
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Вовремя затормозив, мужчина спас пассажиров.
В Китае водитель автобуса спас 15 пассажиров, остановившись на дороге за секунды до обвала камней. Мужчина заметил, что на пути автобуса лежит куча камней, и затормозил, чтобы выяснить, дорога безопасна.
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В тот же миг с горы упали два огромных камня, которые повредили и дорогу, и нос автобуса. В результате никто из людей не пострадал.
Как сообщал УНИАН, недавно в Британии полицейский героически удержал фургон с водителем на краю моста.
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