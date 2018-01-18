В Китае водитель автобуса чудом спас пассажиров от обвала камней (видео)

В Китае водитель автобуса спас 15 пассажиров, остановившись на дороге за секунды до обвала камней. Мужчина заметил, что на пути автобуса лежит куча камней, и затормозил, чтобы выяснить, дорога безопасна.

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В тот же миг с горы упали два огромных камня, которые повредили и дорогу, и нос автобуса. В результате никто из людей не пострадал.

Как сообщал УНИАН, недавно в Британии полицейский героически удержал фургон с водителем на краю моста.