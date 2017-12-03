Полицейский героически удержал фургон с водителем на краю моста

В английском графстве Йоркшир полицейский Мартин Уиллис спас водителя фургона. Он удержав его машину на краю моста и не позволив ей сорваться вниз, сообщает Би-би-си.

Фургон сошел с трассы на мосту, перевернулся и балансировал под порывами ветра на самом его краю. Водитель не мог выбраться из кабины и был вынужден сидеть в ней, дожидаясь помощи.

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Первым на место аварии прибыл полицейский Мартин Уиллис. Позже Уиллис написал в "Твиттере", что схватился за фургон и удерживал его изо всех сил, что бы тот "не качался на ветру".

По словам Мартина, он не может даже описать ту радость, которую он ощутил, когда, наконец, подъехала пожарная бригада. Коллеги, комментируя поступок полицейского, сравнили его с Суперменом.

Как сообщал УНИАН, в октябре во время стрельбы в Лас-Вегасе отец троих детей спас 30 людей, а затем был ранен.