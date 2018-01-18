В парламенте Молдовы зарегистрирован проект постановления о выходе из СНГ

Представители Либеральной партии зарегистрировали в парламенте Молдавии проект постановления о выходе страны из СНГ. Об этом сообщает Aif.md.

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Документ был зарегистрирован в парламенте еще 2 января, а подписи под ним поставили пять представителей Либеральной партии. В постановлении "О денонсировании создания Содружества Независимых Государств" указано, что одной из сторон соглашения были нарушены общепризнанные нормы и принципы международного права, в том числе и отказ от применения силы в отношении других государств-членов содружества.

Кроме того, либералы утверждают, что членство Молдовы в СНГ препятствует ее внешнеполитическому курсу на евроинтеграцию.

"Членство в СНГ не принесло Молдове ничего, все решения в этой организации принимают исключительно в интересах России", - говорится в пояснительной записке к документу.

Президент Игорь Додон уже назвал инициативу либералов "рискованным проектом". "Что значит выход из СНГ? Это значит, что мы выходим их всех соглашений, которые у нас есть", - заявил он в эфире молдовского телеканала TVC21.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Румынии намерен подать в парламент законопроект об объединении с Молдовой.