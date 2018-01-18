Ким Чен Ын может тешиться, что "обгавкал" Трампа — аналитик

Басня про "Слона и Моську" — это точно о Корейской Народно-Демократической Республике (Северная Корея) и США, глава первой страны Ким Чен Ын может тешить себя собственным величием за того, что "обгавкал" американского президента Дональда Трампа.

Лидер Штатов любит шутить до поры до времени, рассказал политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил, пишет "Главред".

"Помните басню про "Слона и Моську"? Это точно о КНДР и США. Ким Чен Ын может тешить себя собственным величием за того, что обгавкал Трампа. Ни одна корейская ракета, независимо от технических данных, в США не долетит, а новые системы противоракетной обороны делают менее вероятным даже поражения соседних Южной Кореи и Японии", — отметил аналитик.

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По его словам, "зато после первого прицельного запуска все военные объекты КНДР и руководство государства будут моментально уничтожены". "Трамп любит шутить до поры до времени. Но и Ким Чен Ын, хотя безнадежно глупее отца и деда, которые умели держать политический баланс, все же не самоубийца. Он — не идиот", — сказал собеседник.

"То, чем он занимается, больше напоминает рискованный блеф, который может сорваться, когда не выдержат нервы у США, но вряд ли из-за атаки из самой КНДР. Не думаю, что будет какая-то война, но после последнего потепления отношений с Сеулом Пхеньян начнет требовать финансовой гуманитарной помощи и сокращения санкций", — полагает Чорновил.

Аналитик подчеркнул, что так уже не раз было. "Формально нынешнее примирение связано лишь с Олимпийскими играми, где Северная Корея планирует участвовать. Но для таких диктаторов спектр интересов значительно шире. Думаю, что это одна из волн подготовки к большим переговорам", — заявил эксперт.

Ранее Ким Чен Ына говорил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе", Дональд Трамп ответил на угрозы лидера Северной Кореи, сказав, что ядерный потенциал США значительно превосходит северокорейский.