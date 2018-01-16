В Польше украинца обвиняют в незаконном перевозе нелегалов в страны ЕС

Пограничная служба Польши направила в суд обвинительный акт против членов организованной преступной группы, которые незаконно переправляли в страны ЕС мигрантов из арабских государств.

Как отмечает Polskie Radio, один из членов группировки является гражданином Украины. По словам правоохранителей, группа незаконно переправила из балканских государств в страны Европейского Союза несколько десятков мигрантов из Сирии, Турции и Ирака.

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Злоумышленников задержали еще в феврале прошлого года сотрудники Пограничной службы. Тогда они пытались перевезти на грузовике в страны ЕС 13 граждан Ирака, Сирии и Турции. За услуги мигранты платили от 4 до 6 тысяч евро за человека.

Как отмечает издание, обвинительный акт направлен против трех граждан Турции и одного гражданина Украины, которые организовали иностранцам пересечение государственной границы вопреки законодательству. Другим обвиняемым (гражданам Сирии, Турции и Ирака) предъявлены обвинения в незаконном пересечении государственной границы.