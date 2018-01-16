Звезду фильма "Бумер" срочно госпитализировали (фото)

14:07, 16 января 2018
Мир
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Актер неожиданно потерял сознание у себя дома, в больницу его привезли родственники.

У Горобченко диагностировали панкреатит / фото instagram.com/sgorobchenko

В Москве был срочно госпитализирован известный актер Сергей Горобченко, звезда фильма "Бумер".

 Он неожиданно потерял сознание, находясь у себя дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Mash.

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"Сергей неожиданно потерял сознание у себя дома. Родственники сами привезли его в больницу", - говорится в сообщении.

Позже в своем Instagram актер признался, что у него диагностировали панкреатит. 

Горобченко прославился благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как "Бумер", "Марш Турецкого", "Каменская" и "Доктор Живаго".

Как сообщал УНИАН, 29 ноября 2017 года народный артист СССР Олег Табаков перенес экстренную операцию, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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Теги: #Горобченко госпитализировали#звезда фильма Бумер