Солистка The Cranberries перед смертью оставила сообщение

Поклонников и весь музыкальный мир потрясла новость о смерти 46-летней рок-звезда из Ирландии О’Риордан. Накануне своей гибели она прибыла в Лондон, для работы над новой композицией для своей группы Cranberries.

Читайте такжеШэрон Стоун рассказала, как едва не умерла из-за инсульта

В воскресенье вечером она позвонила в звукозаписывающую студию. Управляющий директор звукозаписывающей компании Eleven Seven Music г-н Уэйт заявил вчера в своем заявлении: «Известие, что моя подруга Долорес погибла, глубоко потрясло меня. Я работал с Cranberries ранее и с тех пор поддерживал связь», — сказал он.

Также мужчина поведал, что певица оставила для него сообщение. «Долорес оставила мне голосовое сообщение сразу после полуночи вчера вечером, сказав, насколько она любила версию «Зомби».

Она с нетерпением ждала встречи со мной в студии и записи вокала. Она казалась полной жизни, шутила и была взволнована, увидев меня и мою жену на этой неделе. Известие о ее смерти разрушительно, и я думаю о ее бывшем муже Доне, ее детях и ее матери», — сказал Уэйт.

Напомним, что вчера ирландская рок-звезда Долорес О’Риордан была найдена в отельном номере Hilton в Park Lane в Лондоне. Столичная полиция заявила, что смерть рассматривается как «необъяснимая».

Артистка страдала от депрессии на протяжении всей своей карьеры. В прошлом году 46-летняя Долорес рассказала, как боролась с депрессией и проблемами психического здоровья на протяжении большей части своей карьеры. А в 2013 году на фоне сильных расстройств она даже пыталась покончить с собой.