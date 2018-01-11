США летом перебросят в Европу танковую бригаду "Железный конь"
Командование бригады заявляет о готовности подразделения вернуться в Европу.
США намерены летом передислоцировать в Европу танковую бригаду в рамках регулярной ротации своих сил на европейском континенте.
Как говорится на сайте армии США, первая танковая бригада «Железный конь», входящая в состав первой кавалерийской дивизии, замените в Европе вторую танковую бригаду.
Читайте такжеТрамп не ожидает войны в ближайшем будущем «Бригада «Железный конь» надеется вернуться в Европу, чтобы продолжить работу с нашими партнерами по НАТО и региональными партнерами», - заявил командующий бригады полковник Уилсон Резерфорд IV.
Напомним, решение об отправке дополнительных войск в Восточную Европу было принято бывшим президентом США Бараком Обамой после российской аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.
Ранее Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявлял, что на Донбассе сейчас больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы вместе взятых.