США летом перебросят в Европу танковую бригаду "Железный конь"

США намерены летом передислоцировать в Европу танковую бригаду в рамках регулярной ротации своих сил на европейском континенте.

Как говорится на сайте армии США, первая танковая бригада «Железный конь», входящая в состав первой кавалерийской дивизии, замените в Европе вторую танковую бригаду.

Читайте такжеТрамп не ожидает войны в ближайшем будущем «Бригада «Железный конь» надеется вернуться в Европу, чтобы продолжить работу с нашими партнерами по НАТО и региональными партнерами», - заявил командующий бригады полковник Уилсон Резерфорд IV.

Напомним, решение об отправке дополнительных войск в Восточную Европу было принято бывшим президентом США Бараком Обамой после российской аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.

Ранее Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявлял, что на Донбассе сейчас больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы вместе взятых.