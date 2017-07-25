На Донбассе больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы вместе - спецпредставитель Госдепа

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что возможные поставки оружия в Украину для защиты от российской агрессии не могут спровоцировать Россию, потому что она уже сосредоточила на оккупированной части украинской территории большой военный контингент. Об этом он сказал в интервью проекту Радио Свобода «Настоящее время» 25 июля в Париже.

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В частности, он подтвердил, что действующая власть США обсуждает вопрос поставок Украине летального оружия.

«Россия уже находится в Украине со всем своим тяжелым вооружением. Там сейчас больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы, вместе взятых. Это очень и очень большой военный контингент», – отметил Волкер.

При этом он признал, что Россия имеет полное право размещать на своей территории, но не на территории Украины, столько вооружения, сколько захочет.

«Еще больший контингент сосредоточен у границ Украины. У России есть полное право это делать. Это ее территория, они могут размещать там столько военных, сколько хотят. Так что это решение никак не спровоцирует Россию сделать то, чего они еще не сделали. И это никак не может изменить баланс сил», – считает спецпредставитель Госдепартамента США.

По его словам, администрация президента Барака Обамы не одобрила поставки оружия украинским властям, несмотря на то, что это поддерживали обе палаты Конгресса. Однако новая администрация президента Дональда Трампа, утверждает Волкер, «пересматривает» это решение, чтобы «дать Украине возможность защищать себя».

«Если мы примем такое решение, это даст возможность Украине защитить себя в том случае, если Россия предпримет дальнейшие шаги на украинской территории. Россия говорит, что «не делает ничего такого» и не собирается этого делать. Если это так – поставка защитных вооружений тогда не несет ни для кого никакого риска», - добавил Волкер.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кремль в лице пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова заявил в ответ на слова Волкера, что «любые действия, провоцирующие напряженность на линии соприкосновения в Донбассе, будут отдалять урегулирования конфликта на востоке Украины».

23-24 июля Волкер находился в Украине, в частности посетил Донбасс – Авдеевку и Краматорск, где заявил, что конфликт на востоке Украины не является замороженным конфликтом, а «горячей войной».