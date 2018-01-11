Москва пытается вынудить ЕС заплатить за результаты своей военной кампании в Сирии - FT

Financial Times пишет, что российский дипломат призвал ЕС выделить финансовую помощь на восстановление инфраструктуры в Сирии, и сделать это в течение ближайших месяцев, передает Би-би-си.

Владимир Чижов, представитель России при ЕС, сказал в интервью Financial Times, что страны ЕС "будут нести ответственность", если они не осознают, что пришло время поддержать программу реконструкции Сирии, которая, по его словам, обойдется в десятки миллиардов евро.

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Его слова, пишет газета, следует рассматривать в рамках попыток Москвы использовать стоящую перед Европой дилемму - как именно потратить деньги для того, чтобы остановить поток беженцев из Сирии, не создавая при этом впечатления, что она поддерживает режим президента Башара Асада.

Европейские дипломаты признают, что по вопросу о Сирии среди стран Евросоюза могут быть разногласия. Соседние с Сирией страны, принявшие миллионы сирийских беженцев, оказывают давление на ЕС, с тем чтобы Брюссель помог им справиться с этой проблемой.

Но европейские представители также крайне отрицательно относятся к тому, что Москва пытается вынудить ЕС заплатить за результаты своей военной кампании в Сирии.

Крупнейшие страны Евросоюза настаивают, что финансирование реконструкции в Сирии может начаться лишь после того, как там будет достигнута мирная договоренность и согласован план переходного периода.

"На данный момент в интересах ЕС - усилить давление на Россию, отказываясь выделять какие-либо средства, - цитирует газета неназванного европейского дипломата, хорошо знакомого с политикой Брюсселя по отношению к Сирии. - Тот факт, что Россия все более этим недовольна, указывает на то, что это давление приносит плоды".

ЕС также напоминает, что остается крупнейшим донором гуманитарной помощи в Сирии - сам Брюссель и страны ЕС выделяют на это более 10 миллиардов евро.

Тем не менее, Владимир Чижов заявляет, что ЕС должен заботиться не только о гуманитарной помощи.

"ЕС хочет сначала политических изменений, но тем временем там продолжают страдать люди, - цитирует его газета. - Так что мы считаем, что пришло время перейти от гуманитарной помощи к чему-то более существенному".

Чижов также признал, что Москве также придется финансировать реконструкцию Сирии, но добавил, что Москва еще не решила, какую именно сумму она готова выделить для этой цели, пишет Financial Times.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, в Вашингтоне признали, что президента Сирии Башара Асада некем заменить как минимум до 2021 года.