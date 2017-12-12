В администрации Трампа признали, что Асада некем заменить как минимум до 2021 года - СМИ

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готова отказаться от требования отставки сирийского лидера Башара Асада по крайней мере до 2021 года, когда в этой стране должны пройти выборы главы государства. Об этом сообщает New Yorker со ссылкой на чиновников в США и Европе, передает РБК.

Как указывает New Yorker, исходя из реалий сегодняшнего дня, в Вашингтоне пришли к выводу, что смена власти в Сирии возможна лишь по итогам выборов, проведенных под эгидой ООН. Однако, как признают американские дипломаты, ситуация в разрушенной стране настольно тяжелая, что проведение свободных выборов в ближайшее время невозможно.

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Помимо этого собеседники издания указали, что понадобится определенное время для появления в стране новой оппозиционной силы, которой будет доверять население.

В результате в администрации Трампа посчитали, что готовы подождать до 2021 года, когда в Сирии должны состояться следующие президентские выборы. При этом в Вашингтоне не исключают, что Асад выиграет их и останется главой государства на многие годы.

США требовали отставки Асада с начала гражданской войны в Сирии, поддерживая так называемую умеренную оппозицию. Однако противникам президента не удалось одержать победу, а после наступления «Исламского государства» и вмешательства в ситуацию Москвы и Тегерана оппозиционный союз раскололся на несколько враждующих между собой группировок.

В ходе предвыборной кампании Трамп говорил о намерении найти компромисс с Россией при обсуждении сирийского вопроса. Однако в апреле президент США обвинил Асада в применении химического оружия и приказал нанести удар по авиабазе, где базировались самолеты сирийской армии.

Как сообщал УНИАН, в сентябре стало известно, что Швейцария расследует военные преступления опального дяди президента Сирии Асада. Визиты Рифата аль-Асада в эту страну дали возможность арестовать его. Он бежал из Сирии в 1984 году после неудачной попытки свергнуть своего брата и проходит также в отдельных французских и испанских делах о коррупции.