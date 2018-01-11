Рики Мартин связал себя узами брака со своим женихом

Пуэрто-риканская звезда Рики Мартин, который обручился со своим избранником, художником Джваном Йосефом, еще в ноябре 2016-го, связал себя узами брака. Певец и его жених официально поженились, передает ТСН.

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"Теперь я муж. Мы устроим грандиозную вечеринку через несколько месяцев, я непременно сообщу вам об этом. Мы обменялись клятвами и подписали все необходимые бумаги, в том числе и брачный договор", - заявил Рики Мартин.

Певец заявил о своей сексуальной ориентации в 2010 году. Его отношения с Джваном Йосефом продолжаются примерно два года. Пара воспитывает восьмилетних сыновей-двойняшек и давно мечтает о дочке. А недавно артист заявил, что хочет усыновить еще четыре пары близнецов.

Как сообщал УНИАН, недавно Пэрис Хилтон сообщила, что выходит замуж за актера украинского происхождения.