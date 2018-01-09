КНДР и Южная Корея договорились возобновить диалог между военными

Северная и Южная Корея согласились возобновить диалог между военными представителями двух стран для уменьшения напряженности в отношениях.

Как передает Радио Свобода, соглашение было достигнуто во время переговоров относительно участия сборной Северной Кореи в Зимних олимпийских играх, которые в феврале 2018 году примет Южная Корея. Это первые прямые переговоры между представителями государств за последние два года.

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В совместном заявлении, подписанном в поселке в демилитаризованной зоне, стороны подтверждают намерение разрешать разногласия "через диалог и переговоры".

Ранее в этот же день стороны договорились, что КНДР отправит свою делегацию на зимние Олимпийские игры в Южной Корее. Делегация КНДР будет включать, в частности, должностных лиц, атлетов, болельщиков и журналистов. Министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мен Гюн заявил, что Сеул предложил Северной Корее, чтобы делегации обеих стран прошли на Олимпиаде вместе. Он добавил, что Южная Корея подчеркнула необходимость денуклеаризации Корейского полуострова и предложила продолжить процесс объединения семей, которых разделила Корейская война. По его словам, представители КНДР ответили, что страны должны стараться содействовать миру и примирению через диалог.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о возможности диалога с Южной Кореей в своем новогоднем обращении. Он призвал к снижению напряженности на Корейском полуострове и сказал, что КНДР имеет желание принять участие в Олимпийских играх. Ким Чен Ын вместе с тем заявил, что Пхеньян продолжит производство ядерных ракет и готов нанести удар в случае угрозы.