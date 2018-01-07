Во Франции дальнейшую судьбу "представительства ДНР" решит высший трибунал

Уже 11 января во Франции высший трибунал рассмотрит вопрос о запрете так называемого представительства "ДНР", что открылся в Марселе под видом общественной организации, сообщает ТСН.иа.

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Как сообщается, на заседании, которое состоится уже на этой неделе, прокурор требует отменить государственную регистрацию ассоциации "Официальный репрезентативный центр ДНР во Франции".

Для чего он предоставит уже подготовленные материалы досудебного следствия и доказательства нарушения "ассоциацией ДНР" законодательства Франции и норм международного права.

Как сообщалось, в сентябре в Франции открылось представительство самопровозглашенной "ДНР". Произошло это в гостинице "Новотель", что в центре Марселя. Среди гостей сепаратистов было несколько местных депутатов, которые разрезали символический триколор. Французские власти уже открестились от так называемого посольства.