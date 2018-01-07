Известная певица и победительница Евровидения умерла во Франции
15:14, 07 января 2018Мир
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По данным СМИ, причиной смерти стало инфекционное заболевание. В середине декабря Галль была госпитализирована.
Изабель Галль умерла на 71-м году жизни / eurovision.de
Известная французская певица Франс Галль скончалась утром в воскресенье, 7 января, сообщает Le Figaro. Галль было 70 лет.
По данным СМИ, причиной смерти стало инфекционное заболевание. В середине декабря Галль была госпитализирована.
Изабель Галль (настоящее имя) родилась 9 октября 1947 года в Париже. Ее отец, Роберт Галль, певец и автор, писал песни для Эдит Пиаф и Шарля Азнавура.
Галль начиная с 1963 года выпустила несколько хитов, в 1965 году победила на конкурсе «Евровидение».
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