В правительстве Испании подсчитали, во сколько обошелся политический кризис в Каталонии

Политический кризис, связанный с попыткой Каталонии объявить независимость от Испании, обошелся государственному бюджету государства в €1 млрд. Об этом министр экономики Испании Луис де Гиндос рассказал Cadena SER Radio.

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Он отметил, что экономический рост в Каталонии, который был немного выше среднеиспанского, "значительно замедлился" – с 0,91% в предыдущие кварталы до 0,4–0,5% в четвертом квартале.

Причинами спада де Гиндос назвал "огромную неопределенность, беспокойство и недоверие, которые породили решения предыдущего правительства" Каталонии.

По данным министра экономики Испании, ВВП Каталонии составляет €200 млн.

1 октября на референдуме, который организовали власти Каталонии, отделение региона от Испании поддержали 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали часть избирательных участков, пострадали 893 человека.