Умерла писательница, которая после работы в Голливуде запретила экранизировать свои книги

Писательница детективных романов Сью Графтон умерла от рака в возрасте 78 лет. Об этом в ее аккаунте в Facebook написала ее дочь Джеми, передает РБК.

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Она рассказала, что Сью Графтон скончалась прошлой ночью после двух лет борьбы с болезнью. С ней находились ее муж Стив и другие члены семьи.

В 1973 году вышел фильм с Джефом Бриджесом в главной роли по книге Сью Графтон. В 1973 -1989 году она работала сценаристом в Голливуде, после чего наложила запрет на экранизацию своих произведений в любом виде.

С 1982 года она работала над «алфавитной» серией детективов, первым из которых стала книга «А» — значит алиби». В 2017 году вышла ее последняя книга - "Y" Is for Yesterday. "Алфавит будет оканчиваться на Y", - говорится в сообщении дочери писательницы.

Графтон неоднократно получала премии Эдгара По, Shamus и трижды — награду Энтони. Также ее избирали президентом Американской ассоциации детективных писателей.

Как сообщал УНИАН, недавно создатель Багза Банни умер в возрасте 99 лет.