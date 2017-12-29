Трамп рассказал о глупости и бедности почты США
16:38, 29 декабря 2017Мир
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Трамп уверен, что за доставку "нужно брать гораздо больше".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере раскритиковал работу почтовой службы США (USPS).
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«Почему почтовая служба США теряет множество миллиардов долларов в год, взимая настолько малую плату с Amazon и других за доставку их отправлений, делая Amazon богаче, а почту глупее и беднее? Нужно брать гораздо больше!» — написал Трамп.
Ранее Трамп пошутил над глобальным потеплением на фоне холодов в США.
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