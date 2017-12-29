Трамп рассказал о глупости и бедности почты США

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере раскритиковал работу почтовой службы США (USPS).

Читайте такжеРезультаты медосмотра Трампа объявят публично

«Почему почтовая служба США теряет множество миллиардов долларов в год, взимая настолько малую плату с Amazon и других за доставку их отправлений, делая Amazon богаче, а почту глупее и беднее? Нужно брать гораздо больше!» — написал Трамп.

Ранее Трамп пошутил над глобальным потеплением на фоне холодов в США.