Мелания Трамп приказала спилить 200-летнюю магнолию возле Белого дома

Первая леди США приказала спилить на территории Белого дома самую старую магнолию, возраст которой составляет около 200 лет.

В народе дерево называют «магнолия Джексона», потому что его еще в XIX веке высадил тогдашний президент Эндрю Джексон в честь своей умершей жены, сообщает CNN.

Читайте также"Фея" Мелания, балерины и роскошные елки: первая леди США украсила Белый дом к Рождеству (фото, видео)

К сожалению, со временем дерево обветшало и стало нести опасность для окружающих. Согласно отчету Национального дендропарка США, не смотря на все меры для сохранения дерева, сейчас его необходимо убрать.

«Общая архитектура и структура дерева сильно повреждены и дерево полностью зависит от искусственной поддержки. Без кабельной поддержки дерево упало бы несколько лет назад. Сейчас кабельная поддержка с восточной стороны повреждена. Тяжело предсказать, когда дерево может упасть», - говорится в документе.

Ознакомившись с отчетами экспертов, Мелания Трамп приняла решение убрать историческое дерево. На его месте высадят новую магнолию, которую вырастили из отростка «оригинального» дерева.

Интересный факт, что легендарная магнолия зафиксирована на двадцятидолларовой купюре, на которой изображен южный фасад Белого дома.