Мелания Трамп приказала спилить 200-летнюю магнолию возле Белого дома

10:33, 27 декабря 2017
Мир
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Дерево было высажено еще в XIX веке тогдашним президентом Эндрю Джексоном.

Возле Белого дома спилят самую старую на территории резиденции магнолию / фото White House Historical Association

Первая леди США приказала спилить на территории Белого дома самую старую магнолию, возраст которой составляет около 200 лет.

В народе дерево называют «магнолия Джексона», потому что его еще в XIX веке высадил тогдашний президент Эндрю Джексон в честь своей умершей жены, сообщает CNN.

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К сожалению, со временем дерево обветшало и стало нести опасность для окружающих. Согласно отчету Национального дендропарка США, не смотря на все меры для сохранения дерева, сейчас его необходимо убрать.

«Общая архитектура и структура дерева сильно повреждены и дерево полностью зависит от искусственной поддержки. Без кабельной поддержки дерево упало бы несколько лет назад. Сейчас кабельная поддержка с восточной стороны повреждена. Тяжело предсказать, когда дерево может упасть», - говорится в документе.

Ознакомившись с отчетами экспертов, Мелания Трамп приняла решение убрать историческое дерево. На его месте высадят новую магнолию, которую вырастили из отростка «оригинального» дерева.

Легендарное дерево зафиксировано на 20-долларовой банкноте / фото charibas.ga

Интересный факт, что легендарная магнолия зафиксирована на двадцятидолларовой купюре, на которой изображен южный фасад Белого дома.

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Теги: #Белый дом#Мелания Трамп#магнолия возле Белого дома