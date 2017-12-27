Новую ж/д станцию возле Стены плача в Иерусалиме хотят назвать именем Трампа

В Израиле хотят назвать железнодорожную станцию именем президента США Дональда Трампа в знак благодарности за признание Иерусалима столицей этого государства.

Как сообщает Reuters, новую станцию построят возле Стены плача в Старом городе, прямо посреди места, которое палестинцы считают частью своей столицы.

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"Я решил назвать Западную стену (Стена плача - ред.) именем президента США Дональда Трампа за его мужественное и историческое решение признать Иерусалим столицей еврейского народа и Государства Израиль", - заявил министр транспорта Исраэль Катц.

Станция возле Стены Плача должна стать частью строящейся линии скоростного поезда из Тель-Авива в Иерусалим, но еще находится на стадии проекта.

В Палестине уже отреагировали на решение Министерства транспорта Израиля, осудив предлагаемое название новой станции.

"Экстремистское правительство Израиля пытается воевать с тем, чтобы навязывать свои факты в городе Иерусалиме", - заявил член Организации освобождения Палестины Васель Абу Юссеф.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Трамп объявил, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке признали Иерусалим столицей Израиля. Он также пообещал перенести туда посольство США из Тель-Авива.

Это решение вызвало резкое осуждение мировой общественности и спровоцировало волну беспорядков в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях. Во время столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погибли два человека, более 700 получили ранения.