В компьютерной программе ФБР нашли российский код: в США опасаются за данные американцев

В программе ФБР по распознаванию отпечатков пальцев нашли программный код, разработанный российской компанией.

Об этом пишет американское онлайн-издание BuzzFeed со ссылкой на источники, передает Радио Свобода.

Утверждается, что эта компьютерная фирма может быть связана со спецслужбами России. В Вашингтоне опасаются, что российские хакеры могут получить доступ к закрытым базам биометрических данных миллионов американских граждан и даже проникнуть в компьютерные системы органов правопорядка.

Читайте такжеРоссийский хакер обвинил ФСБ в причастности к созданию вируса WannaCry

По данным BuzzFeed, французская компания Papillon, входившая в промышленный конгломерат Safran создала программное обеспечение для ФБР с помощью российских разработчиков. Собеседники издания рассказали, что компания скрыла от американцев тайную сделку с россиянами-разработчиками кода. При этом, в своих рекламных проспектах фирма сообщала о близких связях с российскими гоструктурами, включая ФСБ.

В документах по сделке французская фирма констатирует, что ей не известно о существовании в коде каких-либо элементов, позволяющих манипулировать им дистанционно. Тем не менее факт сделки надлежало хранить в секрете, чтобы не мешать реализации программного обеспечения на американском рынке.

Летом власти США запретили правительственным структурам страны использовать программы другой российской компании – "Лаборатории Касперского". Её подозревают в связях с Кремлем и российскими спецслужбами. "Лаборатория Касперского" сотрудничество отрицает. Компания пообещала в начале 2018 года раскрыть исходный код программ и их будущих обновлений, чтобы их могли проверить независимые эксперты.