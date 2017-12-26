Уничтожение сирийского самолета из ПЗРК "Стрела-3" попало на видео

Боевики из группировки "Джейш аль-Нухба" сбили самолет L-39 сирийских ВВС.

Пилот смог катапультироваться, но был расстрелян с земли, передает Warjournal Channel.

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Отмечается, что боевики сбили учебно-боевой самолет, используемый в качестве штурмовика для поддержки пехоты, с помощью ПЗРК "Стрела-3".

Как сообщал в своем Telegram-канале Directorate 4, пилотом учебно-боевого самолета, который сегодня сбили боевики, был уроженец г. Хомс Басим Гасан. Инцидент произошел в районе н.п. Ум Харайтан и аль-Хамдания.