Падение Ми-24 в Сирии попало на видео

Боевики из группировки "Джабаль Шейх Муджахидин" опубликовали видео с крушением вертолета Ми-24 ВВС Сирии.

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На записи видно, что один из двигателей охвачен пламенем, пишет в своем Telegram-канале Directorate.

По словам боевиков, они сбили вертолёт. По другой версии, он упал из-за технических неполадок.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ИГИЛ показало уничтожение российского вертолета Ми-24 в Сирии.