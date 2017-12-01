Падение Ми-24 в Сирии попало на видео
17:41, 01 декабря 2017Мир
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На видео можно увидеть, что один из двигателей охвачен пламенем.
Боевики из группировки "Джабаль Шейх Муджахидин" опубликовали видео с крушением вертолета Ми-24 ВВС Сирии.
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На записи видно, что один из двигателей охвачен пламенем, пишет в своем Telegram-канале Directorate.
По словам боевиков, они сбили вертолёт. По другой версии, он упал из-за технических неполадок.
Как сообщал УНИАН, 30 ноября ИГИЛ показало уничтожение российского вертолета Ми-24 в Сирии.
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