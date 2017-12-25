В Турции мужчина, который захотел обнять Эрдогана, вызвал панику (видео)
После инцидента мужчина рассказал, что просто хотел обнять президента страны, но его неправильно поняли.
Мужчина, который внезапно выскочил на сцену во время выступления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в провинции Ширнак, спровоцировал панику. Курьезный инцидент случился 24 декабря, сообщает издание Hurriyet Daily News.
Читайте также"Клевал носом на конференции": на Западе прокомментировали визит Эрдогана в Украину (видео)Президент страны был на сцене, приветствуя публику, когда один из присутствующих неожиданно выпрыгнул к нему и пытался его обнять. Охранники Эрдогана мгновенно среагировали и оттолкнули мужчину, который сумел немного протянуть Эрдогана за собой.
С видео, которое распространяют турецкие СМИ, видно, что Эрдоган не ожидал такого развития событий, поскольку выглядел несколько растерянным.
Мужчина, которого зовут Хусейн Демирджан, рассказал, что его единственной целью было обнять президента. "Но я думаю, что меня неправильно поняли", - прокомментировал он.
Охранники Эрдогана сняли Демирджана со сцены. Его поместили под стражу, но затем отпустили.
Local jumping on stage during Erdoğan's speech in Turkey's Şırnak causes panic https://t.co/G9bzgl9pN6pic.twitter.com/NZzccO3W6K— Hürriyet Daily News (@HDNER) December 25, 2017