В Турции мужчина, который захотел обнять Эрдогана, вызвал панику (видео)

Мужчина, который внезапно выскочил на сцену во время выступления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в провинции Ширнак, спровоцировал панику. Курьезный инцидент случился 24 декабря, сообщает издание Hurriyet Daily News.

Читайте также"Клевал носом на конференции": на Западе прокомментировали визит Эрдогана в Украину (видео)Президент страны был на сцене, приветствуя публику, когда один из присутствующих неожиданно выпрыгнул к нему и пытался его обнять. Охранники Эрдогана мгновенно среагировали и оттолкнули мужчину, который сумел немного протянуть Эрдогана за собой.

С видео, которое распространяют турецкие СМИ, видно, что Эрдоган не ожидал такого развития событий, поскольку выглядел несколько растерянным.

Мужчина, которого зовут Хусейн Демирджан, рассказал, что его единственной целью было обнять президента. "Но я думаю, что меня неправильно поняли", - прокомментировал он.

Охранники Эрдогана сняли Демирджана со сцены. Его поместили под стражу, но затем отпустили.