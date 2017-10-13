"Мы в вас не нуждаемся": Эрдоган о членстве в ЕС
14:47, 13 октября 2017Мир
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По словам президента, Турция готова к прекращению переговоров с ЕС по этому вопросу.
Реджеп Тайип Эрдоган / REUTERS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не нуждается в членстве Европейского союза, передает РИА «Новости».
По словам президента, Турция готова к прекращению переговоров с ЕС по этому вопросу.
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«ЕС заставляет нас ждать. Мы терпим. Если вы честны, то сделайте заявление, давайте с этим покончим. Мы в вас не нуждаемся», — сказал он.
В июле премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара все еще хотела бы вступить в Европейский союз, но в настоящее время блоку нужно измениться.
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