"Мы в вас не нуждаемся": Эрдоган о членстве в ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не нуждается в членстве Европейского союза, передает РИА «Новости».

По словам президента, Турция готова к прекращению переговоров с ЕС по этому вопросу.

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«ЕС заставляет нас ждать. Мы терпим. Если вы честны, то сделайте заявление, давайте с этим покончим. Мы в вас не нуждаемся», — сказал он.

В июле премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара все еще хотела бы вступить в Европейский союз, но в настоящее время блоку нужно измениться.