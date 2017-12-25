В сети появилась запись наезда автобуса на толпу людей в Москве (видео)

Опубликовано видео наезда автобуса на толпу людей в Москве на Славянском бульваре в Москве, сообщает "Газета.Ru".

На записи видно, как автобус съезжает в подземный пешеходный переход.

По предварительным данным, в результате наезда автобуса погибли четыре человека, еще 15 человек пострадали.