В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет
05:30, 14 декабря 2017Мир
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По предварительным данным, в результате крушения несколько человек получили ранения, жертв нет.
Самолет ATR-42 упал в километре от ВПП / фото westwindaviation.ca
В Канаде в провинции Саскачеван упал самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation, на борту которого находились 22 пассажира и три члена экипажа. Об этом сообщает CBC News.
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Самолет упал вскоре после взлета из города Фонд дю Лак в провинции Саскачеван. По предварительным данным, в результате крушения несколько человек получили ранения, жертв нет.
Самолет был найден в одном километре от взлетно-посадочной полосы. На месте происшествия работают спасатели.
По факту произошедшего было начато расследование. Причины крушения и другие подробности инцидента не сообщаются.
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