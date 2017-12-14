В Канаде потерпел крушение пассажирский самолет

В Канаде в провинции Саскачеван упал самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation, на борту которого находились 22 пассажира и три члена экипажа. Об этом сообщает CBC News.

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Самолет упал вскоре после взлета из города Фонд дю Лак в провинции Саскачеван. По предварительным данным, в результате крушения несколько человек получили ранения, жертв нет.

Самолет был найден в одном километре от взлетно-посадочной полосы. На месте происшествия работают спасатели.

По факту произошедшего было начато расследование. Причины крушения и другие подробности инцидента не сообщаются.