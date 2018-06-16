Посол Украины в Польше: Наша мечта, чтобы безвизовый режим ввести еще до Евро-2012

За последние годы Польша и Украина сблизились как никогда. Говорят, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Александр Моцик этому способствовал чуть ли не больше всего. Именно благодаря его инициативности за последние три года двусторонняя торговля с Польшей выросла с 2,5 млрд. долл. США (в 2005 г.) до 7 млрд. долл. США (в 2008 г.). При этом, Польша вышла с пятого на третье место среди торгово-экономических партнеров Украины (после России и Германии). За это время больше, чем в 3,5 раза выросли объемы польских инвестиций в украинскую экономику, и сейчас они составляют около 700 млн. долл. США. С господином послом мы встретились в посольстве Украины в Варшаве. А после встречи с нами у посла была запланирована очередная встреча с представителями польского бизнеса...

Господин посол, во что именно польские бизнесмены больше всего инвестируют в Украине? Во-первых, в банковскую систему. Например, банк «ПКО». Это государственный польский банк, который очень крепко стоит на ногах.

Кстати, что касается кризиса, то в Польше у него более низкий уровень, чем в целом по Европе.

Почему так?

Банковская система нормально работала, не давала кредитов под сомнительные проекты. И в целом рост ВВП в Польше 5-6%. Это один из самых высоких показателей в Европе.

В Польше все работает: банкам деньги возвращают, кредиты банки выдают. Конечно, банки не слишком охотно выдают долгосрочные кредиты, и кредитная ставка выросла, но в целом в Польше банковская система функционирует нормально.

Здесь почти не говорят о кризисе.

В Украине наша премьер тоже пытается меньше говорить о кризисе. В Украине немного сложнее ситуация, но если постоянно повторять: кризис, кризис, то легче не станет. Нужно работать. Нужно иметь программу выхода из кризиса. Власть должна быть в этом едина.

Польше более-менее это удается.

Но вернемся к инвестициям. Также есть такие мощные инвесторы как «Барлинек» – производство паркета, Cersanit — производство керамики, которые вместе уже вложили в Украине 200 миллионов долларов. Главный штаб «Барлинека» находится в Виннице, а Cersanit - в Житомирской области. В Харькове изготовляет мебель фирма «Новый стиль», а на Закарпатье детали для интерьера салонов автомобилей производит фирма «Интер-Гроклин».

В целом польский бизнес на сегодня инвестировал в Украине 700 миллионов долларов, в нашей стране работает свыше 1440 фирм с польским или с украинско-польским капиталом или плюс капиталом третьих стран.

В основном, бизнесмены довольны ситуацией в Украине. Конечно, есть и проблемы. Одна из самых сложных проблем – возвращение НДС, но здесь ситуация одинакова для всего бизнеса в Украине. Бизнес понимает, что полностью безоблачной жизнь не бывает.

Но не считаются ли они совсем с рисками, имею в виду, политическую ситуацию в Украине?

А где рисков нет? А какая политическая ситуация в Украине?! В Украине происходит все в рамках демократии.

Хотелось бы, чтобы у нас было меньше политического соперничества? Конечно, хотелось бы. Но в целом – это более-менее нормальная ситуация для демократической страны, особенно для молодой демократической страны.

Хочу перейти к теме, одинаково близкой для Украины и Польши, - футбольной. Для начала не откажу себе в удовольствии вспомнить о победе украинского «Шахтера» в Кубке УЕФА. Как восприняли эту победу в Польше?

Ой. Большинство поляков болели за «Шахтер». Это объясняется тем, во-первых, что в футбол играла Украина, а симпатии в Польше к Украине сегодня довольно сильные. Во-вторых, Мариуш Левандовски, который очень успешно сыграл в этом поединке, поляк.

Более того, по всем каналам показали, как Левандовски после матча взял своего сыночка на руки, обвязавшись польским флагом, получал награду из рук президента УЕФА Мишеля Платини.

Поэтому Польша имела основания гордиться вместе с нами.

Победа, по моему, была блестящая. Я смотрел весь матч, но несколько раз приходилось выходить подышать свежим воздухом, так волновался.

Думаю, символично, что выиграл донецкий клуб. Думаю, после этой победы Донецк понял, что он представляет не только Донбасс, но и всю Украину. Что вся Украина от Львова до Луганска, от белорусской границы до самого южного мыса Украины, болела за «Шахтер».

Думаю, что все граждане Украины, независимо от их национальности, почувствовали, что они представители большой европейской спортивной страны.

Да и сами турки, мне кажется, болели за Украину.

Видимо, потому что наших у них отдыхает больше, чем немцев...

Да, наших много там отдыхает, несколько сот тысяч ежегодно. Недавно имел разговор с послом Турции в Польше, так он говорил, что за прошлый год украинцев отдохнуло около 400 тысяч.

Как бы Вы оценили общее состояние подготовки Польши к Евро-2012?

Общее состояние хорошее. То, что УЕФА уже определила города: Варшава, Гданьск, Познань, Вроцлав, говорит о том, что Федерация тоже довольна подготовкой.

Конечно, Польше во многом помогает ее членство в ЕС.

Европейский Союз специально не выдает деньги на подготовку к Евро, но в контексте реализации общих инфраструктурных проектов идет подготовка и к Евро. То есть если строится дорога, реконструируется аэропорт или еще что-то на средства ЕС, то это, конечно, отражается положительно в целом на ситуации, в том числе и на ситуации в контексте подготовки к Евро-2012.

Выходит, полякам намного легче готовиться...

Выходит, легче. Ну а что сделать?! Будь мы членом ЕС, то и нам было бы легче. Поэтому нужно просто работать над тем, чтобы мы быстрее свои мечты реализовали.

Я не хочу сказать, что у нас будут какие-то трудности. Будьте уверены, что мы достойно подготовимся, потому что все понимают цену ответственности. То есть, мы должны всем показать, что Украина намного лучше, чем то представление, которое имеет о нашей стране рядовой иностранец.

Как восприняли отказ города, которым отказали, – Краков и Хожув?

Мне сложно отвечать на этот вопрос, потому что это вопрос внутренний. Ну ясно, что без особой радости.

Но, наверное, не так, как у нас, где сразу стали говорить о чьем-то там лоббировании? Скажу так, насколько я понял ситуацию, основное слово сказала УЕФА, определяя города-кандидаты по объективным критериям. Так всегда бывает, когда что-то не складывается, - ищут виновных.

Не думаю, что национальные органы имели какое-то право голоса. Нужно учитывать тот фактор, что Мишель Платини – человек достаточно волевой.

Планируются ли какие-то пресс-туры украинских и польских журналистов по нашим странам?

Идея хорошая. Думаю, мы такие туры организуем. Говорят, пресса – четвертая власть и, видимо, это так. Она своим постоянным мониторингом и контролем помогает. Это, собственно, характеристика демократии.

С какими чаще всего вопросами обращается к Вам Григорий Суркис? Это вопросы стратегического плана, то есть, чтобы Украина с Польшей работали как одна команда. Чтобы в обеих странах было объективное освещение состояния подготовки к Евро-2012.

Предлагает ли Польша в рамках Восточного партнерства какие-то проекты Украине?

ВП направлено на развитие стран-соседей Европейского Союза, укрепление в них демократии, рыночной экономики, то есть приближение стандартов в странах-соседях к европейским. Для этого выделена определенная сумма средств.

Мы очень благодарны полякам и шведам за такую инициативу, но что касается политического момента, мы сразу заявили, что не считаем СП альтернативой членства в ЕС. И если бы это было так, то мы бы эту инициативу не приняли. Воспринимаем ВП только как дополнительный инструмент сближения с Европой, которая поможет нам поднять наши стандарты.

Прежде всего, нас интересует управление границами и визовая ситуация в целом, чтобы были высокие стандарты на украинско-польской, украинско-еэсовской границах. То есть, чтобы там было достаточное количество пунктов пропуска, как это было раньше, например, на границе Польши и Германии.

Мы сейчас уже за шаг от того, что организуем с Польшей общий контроль.

Хотим идти по пути дальнейшей либерализации визового режима с перспективой получить безвизовый режим. Наша мечта, чтобы это сделать еще до Евро-2012. В любом случае ситуация должна измениться, не может всегда быть так, что граждане ЕС могут ездить в Украину без виз, а наши граждане вынуждены еще и платить за те визы.

600 миллионов для всех шести стран в рамках СП – разве не мало?

Однозначно, хотелось бы больше. Задача сейчас заключается в том, чтобы эффективно потратить хотя бы эти деньги. А нас интересует энергетическая безопасность, проекты по экологии, управлению границами, приведение законодательства Украины к европейским стандартам.

В Праге было договорено, что Украина на протяжении месяца подаст свои предложения по проектам, которые бы мы хотели реализовать в первоочередном порядке.

Что именно в энергетической безопасности? Чтобы Украина была частью общеевропейской системы энергобезопасности. Конкретно речь идет о проекте евроазиатского нефтетранспортного коридора, модернизации ГТС Украины.

Виктор Ющенко часто бывает в Польше, намного чаще, чем Качиньский – Украину...

Я бы так не сказал. Мы здесь имеем приблизительно паритет. Бывает, однако, что в один год один Президент больше приезжает, в другой – второй. В целом это около шести, а то и больше визитов в год вместе в Украину и Польшу.

Вы считаете нормальным, что наш Президент часто посещает своего одного соседа и не посещает другого?

Я как посол Украины в Польше очень рад, что Президент, премьер-министр, министры часто посещают Польшу.

Это значит, что в наших двусторонних отношениях действительно много работы. Каждый раз есть определенное количество вопросов стратегического плана, которые потом перерастают в конкретные проекты, над которыми работают обе страны.

Многие россияне воспринимают сближение Польши и Украины как попытку изолировать Россию...

Во-первых, никакая попытка изолировать Россию не делается, это невозможно. Это вообще было бы контрпродуктивно как для Украины, так и для Польши. Россия – очень мощный игрок на мировой арене. Украина однозначно хочет иметь наилучшие отношения с Россией и, насколько я понимаю, мы над этим постоянно работаем.

Между Туском и Качинским есть тоже много недоразумений, порой эти недоразумения доходят до смешного, например, Качинский не поехал на саммит Восточного партнерства, потому что поехал Туск. Но это им не мешает выстраивать единую политику Польши. А разногласия наших Президента и премьера почему-то мешают...

Покажите мне любую европейскую страну, где все гладко между всеми ветвями власти, особенно, когда они принадлежат к разным политическим силам.

После инцидента с Юрием Луценко в Германии наш МИД обвинили, что недостаточно его защищали. Правильно ли себя повел МИД, на ваш взгляд?

Никаких деталей об этой ситуации не знаю, скажу в общем. Министерство иностранных дел - центральный аппарат и заграничные учреждения – работает таким образом, чтобы все граждане Украины, независимо от их статуса, должностей, политических вкусов, получали в полном объеме ту защиту, которую украинское государство требует от дипломатической системы. И, поверьте мне, в этом контексте работают все.

То есть Вы хотите сказать, что Луценко не получил соответствующей защиты?

Я хочу сказать, что железное правило консула – защищать как можно тщательнее права всех украинских граждан. Было бы некорректно, если бы посол Украины в Польше начал комментировать ситуацию, которая сложилась в другой стране.

Вы всегда воздерживаетесь от политических оценок?

(Смеется) Я могу комментировать только те вещи, которые в моей компетенции.

Бывало много разных нестандартных случаев с нашими гражданами в Польше. Кто бы ни был этот гражданин, в чем бы он ни обвинялся, задача посла, консула – защитить его права, опираясь на международное право и соответствующие двусторонние документы.

Конечно, если гражданин учинил преступление, то он должен отвечать за него на основе польского законодательства, но очень важно, чтобы все его процессуальные права при этом были защищены.

Согласно подписанному соглашению между Польшей и Украиной в марте 2008 года 1,5 млн. украинцев могли получить разрешение безвизово ездить в Польшу в рамках Малого приграничного движения. Сколько теперь украинцев будут вправе получить такое разрешение, с учетом того, что ранее договоренная 50 км зона была уменьшена до 30+?

Мы сейчас подходим к очень важному моменту, когда соглашение вступит в силу. Планируем, что это произойдет где-то в начале июня. То есть, мы уже информировали польскую сторону о завершении всех процедур, необходимых для вступления соглашения в силу. Польская сторона со своей стороны их тоже завершает. Согласно с положениями самого соглашения, она вступит в силу на десятый день после получения ноты-ответа от Польской стороны.

Граждане Украины будут иметь право подавать заявки на получение соответствующих карточек на пересечение границы в порядке малого приграничного движения. Вся процедура выдачи этих карточек занимает около месяца. Поэтому надеемся, что в июле поездки в рамках МПД станут реальностью.

Возможностью поездок со стороны Украины воспользуется около миллиона граждан Украины. Сразу хочу сказать, что мы с Польшей договорились, что приграничная полоса, которая должна была работать в контексте малого приграничного движения, должна быть 50 километров, но, как известно, ЕС не согласовал соответствующую формулу, настояв на варианте 30+.

Но мы работаем и над тем, чтобы расширить зону до 50 километров.

Удалось ли уже достичь согласия о введении общего контроля в пунктах пропуска на границе Украины и Польши, которая бы позволила ускорить пропуск автомобилей и людей? Когда и на каких пунктах он будет введен?

Мы очень близки к завершению переговорного процесса, он был насыщенным и серьезным. Мы согласовали изменения к статье пятой двустороннего Соглашения о сотрудничестве при осуществлении контроля всех товаров и транспортных средств, которые пересекают украинско-польскую границу, от 25 июня 2001 года. Это открывает возможность в ближайшее время ввести совместный таможенный и пограничный контроль.

Хочу подчеркнуть, что его раньше не было. Сейчас речь идет о совместном контроле. Но для этого украинская сторона должна выполнить несколько условий, в частности, ратифицировать конвенцию №108 Советы Европы «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных» от 1981 года с дополнительным протоколом от 8-го ноября 2001 года о создании органов надзора в сфере защиты персональных данных. То есть, мы должны стать частью порядка, существующего в Европе.

Украина и Польша в ближайшее время планируют подписать Дорожную карту сотрудничества на ближайшие годы. Какие основные задачи планируется реализовать в рамках этого документа?

Это уже будет вторая Дорожная карта. Первую – на 2007-08 годы стороны успешно выполнили.

Основными разделами на эти годы – 2009-10 – будет дальнейшее усиление диалога в разных форматах европейской интеграции. Здесь важна будет поддержка Польшей Украины в диалоге с ЕС относительно, в частности, заключения соглашения об Ассоциации, о зоне свободной торговли.

Сотрудничество в экономической сфере. Со вступлением Украины в ВТО торговля и инвестиции между двумя странами начали расти быстрыми темпами. За прошлый год мы имели рекордный объем торговли на уровне семи миллиардов долларов, что на 45% больше, чем за предыдущий год. Конечно, сейчас кризис вносит коррективы, но он не вечен. Поэтому, важным приоритетом будет последующее развитие экономического сотрудничества.

Дорожная карта также будет включать вопрос энергетической безопасности, в частности, совместной работы над проектом Евроазиатского нефтетранспортного коридора.

Конечно, и совместная работа над Евро-2012.

Приграничное и межрегиональное сотрудничество. Сотрудничество в сфере культуры.

Планируется, что Дорожную карту подпишут Президенты Украины и Польши.

Как посол может развлекаться? Недавно Сергей Терехин, когда я его спросила, играет ли он в казино, сказал, что последний раз играл в 1993 году в Женеве с нашим послом, тогда выиграл тысячу долларов...

Так взял и сдал бедного посла (смеется). А если серьезно, то для развлечений не очень-то хватает времени – работы в посольстве вдоволь на все семь дней недели.

Например, я вам расскажу, что я делал последние дни. В пятницу в Жешуве открывал памятную доску Симону Петлюре, к 130-летию со дня его рождения, союзнику Польши в борьбе с большевиками. Утром – на машине из Варшавы в Жешув, в тот же день – назад в Варшаву. Вместе – это 540 км. В субботу машиной поехал на украинский фестиваль «Украинская весна в Познани» (от Варшавы до Познани – 360 км), в воскресенье вернулся. Там было очень много мероприятий: пели современные рок-группы, выступали театры, сыграли футбольный матч, посвященный Евро-2012. Вместе с Ежи Гофманом и Богданом Ступкой проводили пресс-конференцию.

Но если приезжают мои дети, то мы стараемся выехать куда-то за Варшаву, например, в Краков, Гданьск, ходим на какие-нибудь представления в Варшаве.

А так, большинство суббот и воскресений заняты сугубо служебными делами.

А где живут Ваши дети?

Старшая дочь заканчивает магистрат в Киеве на факультете информационных технологий Киевского национального университета им. Т.Шевченко. А младшая дочь закончила физический факультет по специальности астрофизика этого же университета, а теперь учится на факультете космических технологий в университете Делфта в Нидерландах. Захотела стать инженером космических технологий. У нее с детства было желание строить космические корабли.

Говорят, что дети дипломатов имеют много преимуществ. Может быть, и так, но и проблем очень много, потому что детям приходится постоянно переезжать из страны в страну, а затем появляется даже вопрос знания родного языка, получения образования в своей стране. Но мои дети, я горжусь этим, прекрасно владеют родным языком. В совершенстве знают английский и русский, говорят также по-французски.

Беседовала Оксана Климончук