Китай выразил пренебрежение Трампу, назвав Россию важнейшим партнером в мире - СМИ

Посол Китая в России высоко оценил все сильнее крепнущие отношения между двумя странами, назвав их самими сильными и важными между двумя крупными государствами. Представитель Пекина в Москве также воспользовался возможностью, чтобы уколоть Вашингтон.

Об этом сообщает Главред со ссылкой на издание Newsweek.

Посол Китая в России Ли Хуэй выступил на правительственной пресс-конференции. Россия и Китай, два ведущих дипломатических и военных конкурента США, в последние годы стремились к более тесным отношениям, сотрудничая в сфере модернизации своих сил и более активному участию в международной политике.

"Китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства являются важнейшими двусторонними отношениями в мире, и, более того, это лучшие отношения между двумя крупными странами. Можно сказать, что они являются классическим примером самых здоровых и самых зрелых межгосударственных отношений и важной силой для защиты мира и стабильности во всем мире", - заявил посол.

Таким образом Пекин продемонстрировал Вашингтону свое завуалированое пренебрежение.

Читайте такжеСША и Китай обсудили план действий в случае падения диктатуры в Северной Корее

Одна из основных причин таких заявлений Newsweek называет отказ от мышления в духе "холодной войны" и политики "победителей и побежденных". Обе страны часто критиковали США за то, что они рассматривают мир черно-белыми, изображая Россию и Китай как врагов, а не партнеров в глобальных вопросах.

Издание отмечает, что с избранием Дональда Трампа появилась надежда на улучшение бурлящих отношений между США и Россией, ондако она не оправдалась. Китай, в отличие от России, был постоянной мишенью для Трампа и его союзников с самого начала — как до, так и после того, как магнат-миллионер в сфере недвижимости занял кресло президента в этом году. В ходе предвыборной кампании Трамп обвинял Китай в том, что он манипулирует курсами валют и отбирает рабочие места у США. А госсекретарь США Рекс Tиллерсон, готовясь к вступлению в должность, не исключал возможности применения военной силы с целью заставить Пекин отказаться от претензий на воды западной части Тихого океана, напоминает издание.

Читайте такжеСША призвали Россию и Китай воздействовать на КНДР

По словам автора статьи, президент Трамп пытался наладить сотрудничество с Пекином в свете ядерного кризиса между США и КНДР, однако Китай выразил большее желание работать над созданием политических рамок с Россией. Китай и Россия также объединили свои силы против Запада в других частях мира, в том числе в Сирии, где оба они поддержали правительство президента Сирии Башара Асада в борьбе с джихадистами и повстанцами, получившими международную поддержку. Летом Россия и Китай также начали свои первые совместные тренировки в Балтийском море , недалеко от одной из самых напряженных точек между НАТО и российскими силами в Европе.

По мере того, как Китай и Россия расширяют возможности своего партнерства и вооруженных сил, корпорация Rand в своем докладе на этой неделе отметила, что, несмотря на высокие технологии и расходы на оборону, "американские войска могут по оправданным причинам проиграть следующую войну, к которой их призывают".