В Польше ответили на слова Путина о Смоленской катастрофе "ищите бомбу в Варшаве"

Россия скрывает ключевых свидетелей Смоленской катастрофы и не отдает Польше обломки Ту-154М.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что на борту самолета Леха Качиньского не было взрыва, а если и был, то взрывчатку заложили в Варшаве, сообщает РАР.

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"Действия российской стороны, а именно отсутствие реакции на просьбы о предоставлении правовой помощи, сокрытие важных свидетелей, участников событий 10 апреля 2010 года, и удерживание обломков Ту-154М не способствуют раскрытию полной правды и заставляют нас задуматься относительно намерений России в отношении нас, роли российских участников этих событий", - сказал Цихоцкий.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции назвал "чушью" версию о причастности России к катастрофе Ту-154 под Смоленском в 2010 году.

"Это чушь какая-то, бессмыслица. Не было никаких взрывов. А если и были - то бомбу в Варшаве положили, там и ищите", - заявил он.

Ранее в Минобороны Польши сообщили, что комиссия по расследованию Смоленской катастрофы нашла улики, которые указывают на два взрыва на борту Ту-154М.