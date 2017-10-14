В Кот-д'Ивуаре разбился Ан-26, обнаружены тела по меньшей мере четырех погибших

16:38, 14 октября 2017
Мир
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Reuters со ссылкой на источники в правительстве Кот-д'ивуар сообщает, что погибшие - граждане Молдовы.

Иллюстрация / REUTERS

Грузовой самолет Ан-26 потерпел крушение на океанском побережье через несколько минут после взлета из аэропорта Абиджана (столица республики Кот-д'ивуар), сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail. Самолет, построенный в 1975 году, принадлежал чартерной компании Valan International Cargo Charter. Он должен был доставить груз для французской армии.

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Свидетели сообщают, что самолет взлетал во время сильного дождя и начал падать почти сразу после взлета. Он упал на пляже, на мелководье. Его обломки разбросало по берегу. Сейчас проводится спасательная операция.

Иллюстрация / REUTERS

Отмечается, что обнаружены тела по меньшей мере четырех погибших. Reuters со ссылкой на источники в правительстве Кот-д'ивуар сообщает, что погибшие - граждане Молдовы. Еще шестеро человек получили травмы, двое из них - серьезные. Спасательная операция продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Конго 30 сентября разбился военный самолет Ан-12 с 12 членами экипажа на борту. Один из погибших был украинцем.

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Теги: #Ан-26 разбился в Кот-д'Ивуаре