В Кот-д'Ивуаре разбился Ан-26, обнаружены тела по меньшей мере четырех погибших

Грузовой самолет Ан-26 потерпел крушение на океанском побережье через несколько минут после взлета из аэропорта Абиджана (столица республики Кот-д'ивуар), сообщает ТСН со ссылкой на Daily Mail. Самолет, построенный в 1975 году, принадлежал чартерной компании Valan International Cargo Charter. Он должен был доставить груз для французской армии.

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Свидетели сообщают, что самолет взлетал во время сильного дождя и начал падать почти сразу после взлета. Он упал на пляже, на мелководье. Его обломки разбросало по берегу. Сейчас проводится спасательная операция.

Отмечается, что обнаружены тела по меньшей мере четырех погибших. Reuters со ссылкой на источники в правительстве Кот-д'ивуар сообщает, что погибшие - граждане Молдовы. Еще шестеро человек получили травмы, двое из них - серьезные. Спасательная операция продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Конго 30 сентября разбился военный самолет Ан-12 с 12 членами экипажа на борту. Один из погибших был украинцем.