Эрдоган назвал Иерусалим "красной линией для мусульман"

Глава Турции резко осудил решение Вашингтона перенести посольство в Израиле в Иерусалим, назвав Израиль «террористическим государством» и «оккупантом».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров мусульманских стран в Истанбуле предложил признать Иерусалим столицей Палестины и назвал город «красной линией для мусульман», передает Reuters. Глава Турции резко осудил решение Вашингтона перенести посольство в Израиле в Иерусалим, назвав Израиль «террористическим государством» и «оккупантом». Читайте такжеНетаньяху ответил Эрдогану: не стоит "читать лекции о морали" «Израиль террористическое государство. Военные-террористы хватают детей и отправляют в тюрьму. Призываю признать Иерусалим столицей оккупированного государства Палестины», — заявил Эрдоган. Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС объявило начало третьей интифады после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

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