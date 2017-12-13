Эрдоган назвал Иерусалим "красной линией для мусульман"

13:48, 13 декабря 2017
Мир
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Глава Турции резко осудил решение Вашингтона перенести посольство в Израиле в Иерусалим, назвав Израиль «террористическим государством» и «оккупантом».

Реджеп Тайип Эрдоган / REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите лидеров мусульманских стран в Истанбуле предложил признать Иерусалим столицей Палестины и назвал город «красной линией для мусульман», передает Reuters.

Глава Турции резко осудил решение Вашингтона перенести посольство в Израиле в Иерусалим, назвав Израиль «террористическим государством» и «оккупантом».

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«Израиль террористическое государство. Военные-террористы хватают детей и отправляют в тюрьму. Призываю признать Иерусалим столицей оккупированного государства Палестины», — заявил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС объявило начало третьей интифады после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

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Теги: #Иерусалим столицей Израиля#Эрдоган о Иерусалиме