Президент Ирана призвал арабские страны объединиться против Израиля

Президент Ирана Хасан Роухани призвал арабские страны объединиться, чтобы противостоять Израилю, сообщает Reuters.

В ходе выступления на чрезвычайном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) Роухани призвал лидеров стран уладить внутренние конфликты и объединиться против Израиля.

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Он также отметил, что решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля показывает, что Штаты плохо справляются с задачей посредника при урегулировании конфликтов в регионе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль «террористической страной» и предложил признать Иерусалим столицей Палестины.