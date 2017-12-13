Президент Ирана призвал арабские страны объединиться против Израиля

14:09, 13 декабря 2017
Мир
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Он также отметил, что решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля показывает, что Штаты плохо справляются с задачей посредника при урегулировании конфликтов в регионе.

Хасан Роухани / REUTERS

Президент Ирана Хасан Роухани призвал арабские страны объединиться, чтобы противостоять Израилю, сообщает Reuters.

В ходе выступления на чрезвычайном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) Роухани призвал лидеров стран уладить внутренние конфликты и объединиться против Израиля.

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Он также отметил, что решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля показывает, что Штаты плохо справляются с задачей посредника при урегулировании конфликтов в регионе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль «террористической страной» и предложил признать Иерусалим столицей Палестины. 

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Теги: #Иерусалим столицей Израиля#объединение против Израиля#Роухани об Иерусалиме