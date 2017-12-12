Второй новейший американский эсминец сломался при испытаниях

У американского эсминца USS Michael Monsoor, второго корабля новейшего типа Zumwalt, во время испытаний 4 декабря возникли проблемы с электросистемой. Об этом сообщается на сайте Военно-морского института США.

Читайте такжеВ США испытывают крупнейший в истории американских ВМС эсминец (видео)В сообщении уточняется, что на корабле сломался гармонический фильтр, защищающий оборудование от перепадов напряжения.

Еще у одного новейшего американского ракетного эсминца DDG-1000 Zumwalt в конце прошлого года возникли «инженерно-технические проблемы» во время прохождения Панамского канала.

Три эсминца, среди которых два уже повреждены, были построены в рамках программы, которая обошлась в $22,4 млрд.