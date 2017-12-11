Взрыв в Нью-Йорке: подозреваемый с ожогами рук и живота находится в больнице

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал взрыв на автовокзале "попыткой террористического акта".

Об этом сообщается на сайте телеканала CNN.

"Полиция идентифицировала подозреваемого как 27-летнего Акайеда Уллу, вероятно ответственного за взрыв на автовокзале в Нью-Йорке", - говорится в сообщении телеканала.

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Комиссар полиции Джеймс О'Нилл сообщил, что подозреваемый Улла имел "несложное взрывное устройство, прикрепленное к его телу", которое он "умышленно привел в действие".

Комиссар пожарного департамента Нью-Йорка Дэниэл Нигро сообщил, что "Улла находится в больнице Беллевью, где ему лечат рваные раны, ожоги рук и живота».

Мэр Нью-Йорка Де Блазио назвал инцидент "попыткой террористической атаки", когда комиссар полиции Джеймс О'Нилл заявил об "инциденте, связанном с терроризмом".

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва на автобусной станции возле Таймс-сквер в Нью-Йорке пострадали четыре человека.