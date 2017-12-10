Германия возглавит четыре проекта ЕС в оборонной сфере

Германия будет руководить четырьмя из 17 проектов новой программы ЕС в сфере обороны - PESCO (Permanent Structured Cooperation, или "постоянное структурное сотрудничество").

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на документы первой встречи PESCO, намеченной на 11 декабря.

В частности, Германия возглавит медико-санитарную службу, центр логистики, центр учебно-тренировочных миссий и службу, которая займется созданием сил быстрого реагирования.

В этом заседании PESCO примут участие министры иностранных дел 25 из 28 стран ЕС. Среди других проектов названы программа создания роботов-водолазов и бронированных автомобилей, проекты по улучшению патрулирование морского пространства на юго-востоке Европы, совершенствование помощи в чрезвычайных ситуациях и обмен информацией между спецслужбами в области интернета. Число участников отдельных проектов колеблется от двух до 23.

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В середине ноября 23 страны Евросоюза заложили фундамент европейского оборонного союза, подписав официальное сообщение о расширении сотрудничества в военной и оборонной сфере. Позже к PESCO присоединились еще две страны - Ирландия и Португалия. По-прежнему не принимают участия в ней только Великобритания, Мальта и Дания.

Сообщение о PESCO содержит принципы, лежащие в основе сотрудничества, а также список из 20 обязательств его участников. Среди них - регулярное увеличение оборонного бюджета "для достижения оговоренных целей", а также участие в совместных оборонных проектах.

Ранее против развития тесного сотрудничества в оборонной сфере в ЕС выступала Великобритания, которая отдает приоритет партнерству в рамках НАТО. Это препятствие отпало после решения Лондона выйти из состава Евросоюза.